İstanbul Barosu: Atalay'ın dosyası 5 Ekim'de AYM'de görüşülecek

İstanbul Barosu, Gezi tutuklularından Can Atalay'ın son seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmamasına karşı Adalet Nöbeti tuttu. Nöbete katılan eski Devlet Bakanı Önay Alpago 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde Atalay'ın dosyasının görüşüleceği bilgisiyle ilgili, "Çok kısa bir sürede ekim ayının ilk günlerinde sevgili kardeşimiz aramıza katılacak. Onunla beraber bu meydanlarda kol kola, sevgiyle, şarkılarla, türkülerle, halaylarla, horonlarla kutlayacağız bu özgürlüğü" dedi.

İstanbul Barosu, Adalet Nöbetinde Gezi tutuklularından Can Atalay'ın son seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmamasına karşı Taksim'deki binaları önünde bugün basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya pek çok avukat ve eski Devlet Bakanı Av. Önay Alpago katıldı.

"CAN ATALAY'IN DOSYASI 5 EKİMDE GÖRÜŞÜLECEK"

Açıklamada konuşan Adalet için Hukukçular Grubu üyesi, avukat Lale Büyük Efe şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde Can Atalay'ın dosyasının 5 Ekim tarihinde görüşüleceği bilgisi paylaşıldı. Bizler hukuka ve adalete olan inancını yitirmemiş avukatlar olarak inanıyoruz ki anayasanın en büyük uygulayıcısı olma sıfatını taşıyan Anayasa Mahkemesi hukuku uygulayacak ve kendi içtihatlarıyla ters düşmeyecek bir karar verecek. Ve böylece de Can Atalay Türkiye İşçi Partisi, Hatay milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alacaktır."

CAN ATALAY: "MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Efe konuşmasının ardından Can Atalay'ın mektubunu okudu. Mektup şöyle:

"Tarihte böyle anlar, böyle dönemler hep olur, olmuştur da, keskin bir can sıkıntısı ile umutsuzluk birleşir. Ve neredeyse yaprak bile kımıldamaz. Ama yine tarihte şöyle insanlar vardır ki dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket denirken birden ortaya çıkarlar ve umutsuzluğu yatıştırıp umudu dürtüp yeşertirler. Tıpkı sizin şu anda yaptığınız gibi. Memleketimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Silivri'den hepiniz. Sevgi ve selamlar."

AV. UĞUR YETİMOĞLU: "AYM'NİN VERECEĞİ KARARI UMUTLA BEKLİYORUZ"

Avukatlar Vakfı Başkanı Avukat Uğur Yetimoğlu ise, "5 Ekim Perşembe günü yani bir hafta sonra Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın başvurusunu görüşecek. Milletvekili seçilen, yasama dokunulmazlığı kazanan meslektaşımız Can Atalay'ın yargılanmasında durma kararı verilmesi talebinin reddedilmesi değerlendirilecek. Gelecek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hak ihlalinin giderilmesini talep edeceğiz. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğinin tespitini isteyeceğiz. Bu yüksek mahkemenin daha önceki içtihatlarını da göz önünde bulundurarak Can Atalay'ın talebi konusunda karar vereceğini umutla ve heyecanla bekliyoruz" dedi.

ÖNAY ALPAGO: "CAN ATALAY YÜZLERCE GÜNDÜR ÖZGÜRLÜĞÜNDEN MAHRUM"

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago şunları söyledi:

"Can Atalay davasını aldığı, haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan herkese karşı o vekalet görevini yerine getirmiş bir avukattır. Şimdi de milli iradenin verdiği Hatay'ın verdiği vekaletnameyle onların haklarını ve hepimizin haklarını savunmak için milletvekili seçilmiş bir arkadaşımızdır. Ama ne yazık ki yüzlerce gündür diğer gezi tutuklularıyla beraber özgürlüğünden mahrum yaşıyor. O yurttaş olarak da, avukat olarak da, milletvekili olarak da ne anayasaya uygun, ne anayasa mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde tutsak değil, aykırı şekilde gözaltında tutuluyor. Onun sevgisini, onun kavgasını yüreğinde yaşayan insanlar olarak bütün vicdani isyanımızla diyoruz. Çok kısa bir sürede ekim ayının ilk günlerinde sevgili kardeşimiz aramıza katılacak. Onunla beraber bu meydanlarda kol kola, sevgiyle, şarkılarla, türkülerle, halaylarla, horonlarla kutlayacağız bu özgürlüğü."