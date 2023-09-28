TİP, Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın olduğu 5 sanığın cezasını onaması kararı hakkında, "Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın olduğu 5 sanığın cezasını onaması kararı hakkında, "Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek" açıklamasını yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onaması kararına bu akşam Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Baş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"