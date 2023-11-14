İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Saraç, "Anayasanın, yüksek bir mahkeme olan Yargıtay tarafından çiğnendiği, yürütme erki temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarla yargı bağımsızlığının olmadığını bir kez daha ortaya koyduğu, ama hepsinden vahimi bu olağanüstü hukuksuzluğun olağanlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Barosu avukatları, AYM'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, için bir araya geldi.

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, Atalay'ın Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Anayasanın, yüksek bir mahkeme olan Yargıtay tarafından çiğnendiği, yürütme erki temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarla yargı bağımsızlığının olmadığını bir kez daha ortaya koyduğu, ama hepsinden vahimi bu olağanüstü hukuksuzluğun olağanlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu hukuksuzluğa hep beraber karşı durmak veya bir başka deyimle hukuka hep beraber sahip çıkmak için bu suç duyurusu tüm meslektaşlarımızın da imzasına açılmıştır. Bugün itibariyle 3 bin 235 İstanbul Barosu mensubu meslektaşımız da suç duyurusuna imza vermişlerdir. Bu imzalarda bugün Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na iletilecektir" diye konuştu

"YARGININ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYA İHTİYACI VARDIR"

Avukat Filiz Saraç, "Yargının hakemliğe değil, bağımsız ve tarafsız olmaya ihtiyacı vardır. İstanbul Barosu ve burada bulunan meslektaşlarımız adına siyasal erki elinde bulunduranlara sesleniyoruz. Yargıya müdahale etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı Yargıtay'ın onamasının ardından AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. Mahkeme, Atalay'ı tahliye etmezken dosyayı yeniden Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay ise Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı basın açıklamasıyla da TBMM'den Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.