İstanbul Barosu, valiliğin içki genelgesine karşı dava açtı

İstanbul Barosu, valiliğin 'içki genelgesi'nin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Baro, genelge ile özel yaşamın gizliliğine müdahale edildiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği’nin, yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini hedef alan genelgesine karşı tepkiler artıyor.

Son olarak İstanbul Barosu, Valiliğin "alkol genelgesi"nin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan ‘Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi’ konulu 17 Ağustos 2023 tarihli genelge ile Anayasa’nın 20’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır" ifadelerini kullandı.

GENELGE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Valiliği'nin yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini hedef alan genelgesi büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin, ilçe ve muhtar ziyaretlerinde bazı kişi ve grupların yüksek düzeyde alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiğinin çokça iletildiğini belirtmişti.

Kadınların İstanbul'da korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu belirten Gül, bu genelge ile buna da dikkat çekmek istediklerini ifade etmişti.

İstanbul Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, "Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır" denilmişti.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu ise herhangi bir yasak kararının söz konusu olmadığını belirtmiş ve "Parka gidip iki bira içen vatandaşla değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak" açıklamasını yapmıştı.