İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşaması sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Arızanın giderilmesinin ardından ise gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla yeniden açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızasının giderildiği, askıya alınan gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla yeniden açıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı." bilgisine yer verildi.

Daha sonra yapılan bir başka paylaşımda, "GUANYIN" isimli tankerin arızasının giderildiği belirtilerek, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde tankerin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği, Boğaz'da gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.