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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 22:22
  • Giriş: 16.08.2023 22:22
  • Güncelleme: 16.08.2023 22:22
Kaynak: AA
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisinin İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildiği kaydedildi.

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