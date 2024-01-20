İstanbul çocuklar için tatilde etkinliklerle şenleniyor

Mahir KANAAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’nin 20 Ocak-4 Şubat arasında düzenleyeceği “Sömestir Şenliği”yle İstanbul’un farklı ilçelerindeki 15 mekânda çocuklara yönelik 508 etkinlik gerçekleştirilecek. Tiyatrodan atölyelere, konserlere kadar birçok eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliğin yer aldığı şenlik, tüm çocuklar için ücretsiz. Programlar Arnavutköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü FSM Kültür ve Sanat Merkezi, Yedikule Gazhane gibi İstanbul’un farklı ilçelerindeki mekânlarda düzenlenerek, tüm İstanbullu çocukların ücretsiz kültür-sanat etkinliklerine erişimi sağlanacak.

İBB Şehir Tiyatroları da şenlik kapsamında “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Karagöz Çiftlik Bekçisi”, “Elma Kurdu Kırtık”, “Bir Gece Masalı”, “Bir Gün Ayakkabımın Teki”, “Rüya”, “Bekçi ile Postacı”, “Çöpsüz Dünya”, “Fındıkkıran” gibi tiyatro oyunlarını sahnelerken; resim, kolaj, yaratıcı dans, fotoğraf gibi atölyelerle çocuklar yeni beceriler edinecek. Ayrıca “Cumhuriyet Otobüsü” İstanbul’un dört bir yanında miniklerle buluşurken, gezici platform “Sahnebüs” şehrin gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan öğrencilerin de kültür-sanat etkinliklerinden mahrum kalmamaları için yollarda olacak.

“Sömestir Şenliği” programına, İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.