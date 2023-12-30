İstanbul'da alınacak yılbaşı tedbirleri açıklandı

İstanbul Valisi Gül, kentte alınan yılbaşı tedbirlerini açıkladı. Gül, emniyetin 55 bin 556 personelle, jandarmanın 894 tim ve 5 bin 996 personelle, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ise 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada görev yapacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yılbaşında 55 bin 556 polis, 5 bin 996 jandarma ve 231 sahil güvenlik personelinin sahada görev yapacağını söyledi.

Gül, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında kentte alınan yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

GIDA VE HİJYEN DENETİMLERİ YAPILACAK

Gül, Tarım İl Müdürlüğü'nün umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacağını belirterek, "39 ilçenin tamamında denetimler olacak. Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek" dedi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hemşehrilerimizden istirhamımız, gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Yine çok az bile olsa küçük grupların zaman zaman yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz. Bunlara asla müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Bu konularda kendileri de dikkat ederlerse emniyetimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize, kolluk kuvvetlerimize yardımcı olurlarsa memnun oluruz."

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu / AA

KİLİSE VE SİNAGOGLARA EYLEM HAZIRLIĞI

Bir gazetecinin, kilise ve sinagoglara eylem hazırlığında olan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, bununla ilgili ekstra bir önlem alıp almadıklarını sorduğu Gül, şu yanıtı verdi:

"Biz emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız. İstihbarat anlamında arkadaşlarımız bize destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi terörle mücadele yedi yirmi dört kesintisiz bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edilmesi. Buna istatistik olarak bakmıyoruz."

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı.