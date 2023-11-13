İstanbul'da bir erkek, evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldürdü!

Beyoğlu'nda Özgür Nayman adlı erkek, evli olduğu Sevilay Nayman ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Nayman hastanede tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda bir erkek, evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu silahla öldürdü. Katil zanlısı cinayetlerin ardından intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden 33 yaşındaki Özgür Nayman, evli olduğu 40 yaşındaki Sevilay Nayman ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür Nayman'ı ise hastaneye kaldırdı. Nayman'ın N.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirirken sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

İNTİHAR MEKTUBUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Özgür Nayman'ın ailesini katletmeden önce intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu. Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefer yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaradana şükür ettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim."

Özgür Nayman'ın bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.