İstanbul'da bir kadın koruma kararına rağmen ayrıldığı erkeğin silahlı saldırısına uğradı

Kağıthane'de Neslihan Öztürk, 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. Neslihan Öztürk'ün, ayrıldığı Özan tarafından rahatsız edildiği gerekçesiyle koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 34 yaşındaki Neslihan Öztürk isimli kadın, 8 yıl önce ayrıldığı Özkan Özan isimli erkek tarafından koruma kararına rağmen evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 30 Temmuz'da Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk, izinli olduğu pazar günü çocuklarıyla birlikte evinin bahçesinde oturuyordu. Öztürk, o esnada evinin bahçesinde 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan'ın silahlı saldırısına uğradı.

Neslihan Öztürk'e 6 kurşun isabet etti. Özan daha sonra, şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan Özkan olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk'ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi.

KIZINA FOTOĞRAF ATTI, KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan Öztürk'e defalarca ateş eden Özan'ın olayın ardından 16 yaşındaki kızı E.Ö.'ye fotoğraf attığı öğrenildi. Fotoğrafta Özan'ın direksiyon başında olduğu görülüyor. Bu arada Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden Özan'a karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.