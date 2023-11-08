İstanbul'da Burger King şubesine saldırı

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösteren bir kişi, Burger King şubesine saldırdı. Restoranın camlarını kıran saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., Burger King restoran zincirinin şubesine saldırdı.

DHA'nın haberine göre, saldırı saat 22.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y. isimli kişi, meydandaki fast food restoran zincirinin şubesine geldi.

Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., camları kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" ifadelerini kullandı.

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.