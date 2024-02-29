İstanbul'da caddede yürüyen 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı
İstanbul Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, bir araçla gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 kişi, cadde ortasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi.
Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi, ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenledi.
Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan 2 kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.