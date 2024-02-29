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İstanbul'da caddede yürüyen 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, bir araçla gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Güncel
  • 29.02.2024 10:25
  • Giriş: 29.02.2024 10:25
  • Güncelleme: 29.02.2024 10:34
Kaynak: DHA

İstanbul'da 2 kişi, cadde ortasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
 
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi.

Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi, ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenledi.

Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan 2 kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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