İstanbul'da caddede yürüyen 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, bir araçla gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Güncel 29.02.2024 10:25 Giriş: 29.02.2024 10:25

Güncelleme: 29.02.2024 10:34 Kaynak: DHA

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