İstanbul'da denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren 14 yaşındaki Berat Keskin dalgalara kapılarak kayboldu. Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren 14 yaşındaki Berat Keskin dalgalara kapılarak kayboldu.

İstanbul Sarıyer'de Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi.

Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı. Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı. Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.