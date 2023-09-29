İstanbul'da denizi kirleten gemiye 32 milyon liralık ceza

İstanbul'un Küçükçekmece açıklarından denizi kirlettiği belirlenen Liberya bandıralı ticari gemiye 31 milyon 858 bin 359 TL para cezası kesildi.

İstanbul Küçükçekmece'de denizi kirleten yabancı gemiye 32 milyon lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de saat 11.50’de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekiplerinin yaptığı incelemede, geminin çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 TL para cezası kesildi.