İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB, Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam yaptı. Zamla birlikte 3 lira olan normal ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarıldı. Normal ve kepekli ekmeğe yapılan zam yarından, diğer ürünlere yapılan artış ise cuma gününden itibaren geçerli olacak.

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos