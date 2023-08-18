İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti: Taksicinin darp ettiği kişi öldü

Beyoğlu'nda 'kısa mesafe' denilerek taksiye alınmayan 57 yaşındaki kişi, çıkan kavgada taksici Doğan G. tarafından darp edildi. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 'kısa mesafe' denilerek taksiye alınmaması üzerine tartıştığı taksi şoförü tarafından darp edilen Jamal Doumane, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.

Taksi şoforü Doğan G, iddiaya göre Doumane'yi, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile Doumane arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taksici attığı yumrukla Doumane'yi yere düşürdü. Başını asfalta çarpan Doumane, olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Doumane hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Doumane, Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan Doumane'yin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları durarak, hayatını kaybetti.

EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda Doumane'yin ölümüne sebep olan taksici Doğan G, yakalanarak gözaltına alındı.

Kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğu belirlenen Doğan G, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada Doumane'yi darp ettiğini itiraf eden Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.