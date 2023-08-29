İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerinde önümüzdeki dönem için yüzde 30-40 civarında bir artış talep edeceklerini belirtti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerine yüzde 30-40 seviyesinde zam talep edeceklerini söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Sinar, servis ücretlerinde geçen seneye oranla yüzde 60 artış olduğunu belirterek, "0-1 km arasında kalan ilk dilim 1300 TL oldu. Burada yüzde 65’lik bir artış yaşandı ancak kalan dilimlerde yüzde 60’lık artış yaşandı. İlk dilim 1300 TL, 23-25 km ise 3.042 TL. Tabii bunlara yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor. Rehber personel ücreti, rehber personelin kullanılması zorunlu olan okullarda uygulanıyor” dedi.

Yılın geri kalanı için enflasyonist bir ortamda hareket edildiğini belirten Sinar, "Herhalde Ocak ayında belki de Ocak ayını bulmadan yeni bir düzeltme olabilir. Bu noktada bu rakamlar çok yüksek ücretler değil aslında. Servis hizmeti özel bir hizmet. 0-1 km 16 çocuk taşıdığınızı düşünürseniz 18-19 bin TL para yapar" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönem için belki Ocak veya Ocak’tan önce bir düzeltme olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuşan Sinar, "Bu fark da enflasyona bağlı olduğu için bizim tahminlerimize göre yüzde 30-40 civarında bir artış talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.