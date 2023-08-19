Servis ücretleri taksi fiyatlarını geçti: Veliler korsan servisle anlaşıyor

UKOME tarifesinin 3-4 katının istendiği okul servislerinin fiyatları taksi fiyatlarını geçti. Ücretlerdeki artış velileri korsan servislerle anlaşmaya itti. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Güllü, UKOME tarifesinden farklı olarak okul servis ücretinin talep edilemeyeceğini söylerken, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabileceğini iade alınabileceğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala eğitim masrafları katlanırken özel okul ücretlerinin ardından şimdi de servis ücretleri servis ücretleri velileri düşündürüyor.

Özel okul servislerinin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) belirlediği tarifenin üç-dört katını istediği, sözleşmelere de keyfi maddeler eklediğini dile getiren veliler tepkili. 100 bin TL'ye kadar servis ücreti isteyen ve bu ücreti de peşin talep eden okullar var. Bazı özel okullardaki servisler ise taksi ücretlerini dahi geride bıraktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; bazı veliler bir araya gelerek tur hizmeti veren ve servisçilik belgesi bulunan minibüslerle anlaşıyor. Kimi veli korsan servis olarak adlandırılan kişilerle kimi de korsan taksilerle bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Servis şirketleri ise UKOME'nin yüzde 65 zamla, 1.300 TL'ye çıkardığı kilometre ücretini yeterli bulmuyor. Tarifenin en az 2.500 TL olması gerektiğini dile getiriyorlar.

FAZLA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLERİ GERİ ALABİLİRSİNİZ

Okulların UKOME'nin açıkladığı ücretten daha fazla fiyat belirleyemeyeceğini vurgulayan Tüketici Federasyonu ise "Tüketici Hakem heyetine başvurarak, fazladan ödediğiniz ücretleri iade alabilirsiniz" diyor.

SERVİS 235, TAKSİ 202 LİRA

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan bir veli, yaptığı hesaplama sonucunda servisin taksi ücretinden daha pahalıya geldiğini belirterek, "Benim evim okula 5.9 kilometre. UKOME'nin bu kilometreye çıkardığı ücret yıllık 13 bin 798 TL. Ancak servis benden aynı yol için 42 bin 444 TL istedi. 180 gün karşılığı istenen ücret bu. Bu durumda günlük servis ücreti 235 TL'ye geliyor. Okula sarı taksi ile gidiş-dönüş ise 202 TL. Taksi ücretinin yıl içinde artacağını düşünsek dahi servisler de sözleşmelere ücretlerin artırılacağı maddesini ekliyor" dedi.

ÜCRETİ PEŞİN İSTİYORLAR, KREDİ KARTINA VADE FARKI ALIYORLAR

Veliler, şikâyet platformları ve sosyal medyada da tepkisini dile getiriyor. Konuyla ilgili bir veli, servis ücretlerinin peşin ödeme talep ettiğini, kredi kartında da vade farkı olarak yüzde 10 alındığına dikkat çekerek, "Özel okul servisleri UKOME kararlarını deliyor. Fiyatlar inanılmaz yüksek. Bu da yetmezmiş gibi vade farkları koyuluyor. En kısa mesafede 1-3 km 27.900 TL para alacaksınız üzerine de taksitlendirme vadeleri ile yüzde 10 fark koyacaksınız. Yeter!" diye isyan etti.

"MAKBUZLARI SAKLAYIN, PARA İADENİZİ ALIN"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, UKOME tarifesinden farklı olarak okul servis ücretinin talep edilemeyeceğini söyledi.

Güllü, "Fazla ücret alındığı tespit edilmesi halinde UKOME'ye başvuru yapılarak şirketin cezalandırılması talep edilmeli. Ayrıca velilerimiz servis için ödedikleri para makbuz ve dekontlarını saklasın. Eğitim dönemi sonunda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak paranızın iadesini isteyebilirsiniz. Burada fazla alınan para sebepsiz zenginleşme sonucu elde edildiğinden Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında veli 10 yıl süre ile hakkını arayabilir" dedi.