İstanbul'da okul servisleri için yeni düzenleme: Çifte tarife dönemi başlıyor

İstanbul'da servis hizmeti veren özel okulların UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması zorunlu oldu. Buna göre, öğrenci servis taşımacıları UKOME’de belirlenen tarife ve tarife dışı özel hizmetleri içeren iki ayrı servis hizmeti sunabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi.

Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME’de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

Yeni uygulamayla öğrenci servis taşımacıları, UKOME’de belirlenen tarife ve tarife dışı özel hizmetleri içeren iki ayrı servis hizmeti sunabilecek. Veliler istediği servisi seçebilecek.

Söz konusu kararla ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin üzerinde istenen ücretlerin oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.

SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ



Öte yandan bazı ilçelerde saatte 20 km olan scooter hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi de kabul edildi.

Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.