İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ele geçirildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sahte para basan kişilerin adreslerine baskın düzenlendi. Baskında, 2 milyon 300 bin ve 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere banknotlar halinde hazırlanan 2 milyon 300 bin dolarlık ve 108 bin euroluk sahte para ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte para basarak piyasaya sürdüğünün tespiti üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreste 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolarlık ile 108 bin euroluk sahte para ve para sayma makinesi ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.