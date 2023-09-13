İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ele geçirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sahte para basan kişilerin adreslerine baskın düzenlendi. Baskında, 2 milyon 300 bin ve 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Güncel 13.09.2023 09:55 Giriş: 13.09.2023 09:55

Güncelleme: 13.09.2023 10:21 Kaynak: AA

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