Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da seçim sandıkları kuruldu

31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'da oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.

Yerel Seçim 2024
  • 30.03.2024 12:04
  • Giriş: 30.03.2024 12:04
  • Güncelleme: 30.03.2024 12:10
Kaynak: İHA
İstanbul'da seçim sandıkları kuruldu
Fotoğraf: İHA

İstanbul’da yerel seçimler için oyların kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu.

Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor. Beşiktaş Balmumcu’da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’na sabah saatlerinde hazırlıklar başladı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi.

Sınıflara taşınan paravanların kurulumuna da başlandı. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.

BirGün'e Abone Ol