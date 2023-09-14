İstanbul'da silah atölyelerine operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

İstanbul'un 4 ilçesinde, suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda seri atış özelliğine sahip silahların da aralarında bulunduğu toplam 90 silah ile 2 bin silah imal edecek malzeme ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da suç örgütlerine silah sağlayan, silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 90 silah ile 2 bin silah imal edecek malzeme bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler şüphelilerin Kağıthane, Eyüpsultan, Ümraniye ve Zeytinburnu'ndaki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine haiz otomatik silah ve bu silahlara ait şarjörler, 51 seri atış özelliğine sahip silah ve bu silahlara ait şarjörler, illegal silah atölyesi, takriben 2 bin silah imal edecek parça, 2 kurusıkıdan çevrilmiş silah, kurusıkıdan çevirme aşamasında silah, 25 adet silah şarjörü, 227 adet fişek, 30 kurusıkı silah, bu silahlara ait 29 şarjör, test amaçlı doldur boşalt bidonu, 2 bin dolar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan N.K., A.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K., N.T., ve G.Ö., tutuklandı. V.S, E.C, M.A, S.Y. ve T.D ise bugün adliyeye sevk edildi.