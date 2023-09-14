Tefecilikten hapis cezası alan AKP'li belediye başkanının oğlu tutuklandı
Aksaray'da tefecilik suçu nedeniyle hakkında 4 buçuk yıl hapis cezası verilen AKP'li Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, Konya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray'da tefecilik suçundan aranan AKP'li Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, Konya'da yapılan polis baskınıyla yakalanak tutuklandı.
Aksaray Eskil ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, tefecilik iddiasıyla geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış ve ifade vermesinin ardından olay adliyeye intikal etmişti.
Çok sayıda POS cihazı bulunan Belgemen, 'para kırma' olarak tabir edilen işleri yaptığından tefecilik suçundan yargılanmıştı. Mahkeme, Fehmi Belgemen hakkında 4,5 yıl hapis cezası verdi.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GEZİYORMUŞ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Belgemen, iddialara göre kardeşinin kimliğiyle gezdiği için aramalara takılmadı.
Ancak Belgemen, ihbar üzerine polis baskınıyla dün Konya'da yakalandı. Parmak izi sorgulamasıyla kimliği tespit edilen Belgemen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.