AKP’liler yine kendi midelerine çalıştı: Gurmeler için 4,5 milyon TL

Yoksul mahallelerdeki öğrencilerin okula ulaşım sorununu çözmeyen AKP’li Fatma Şahin’in idaresindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi Festivali için 4,5 milyon TL harcadı. Muhalefet tepki gösterdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gastronomi Festivali için ödediği para belli oldu. Festival kapsamında, “Gurme misafirlere” özel yemek planlayan belediyenin kasasından 4,5 milyon TL çıktığı belirlendi.

AKP’li Fatma Şahin idaresindeki belediye, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Gastronomi Festivali için 11 Ağustos’ta ihale düzenledi.

ÖZEL HEDİYELER HAZIRLANDI

Belediyenin 7 milyon 178 bin 794 TL’lik maliyet hesabı çıkardığı festivalin ihalesi, 4 milyon 557 bin TL’yle sonuçlandı. Belediye ile “Ankatur Organizasyon” isimli şirket arasında 8 Eylül’de sözleşme imzalandı. Festival için İstanbul Boğazı'nda tanıtım yapan belediye, etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından katılacak konukların uçak biletlerini karşılayacak. Konuklar üç ila beş yıldızlı otellerde konaklayacak. Festival için altı tane sosyal medya tanıtım filmi çektirilecek. Festivale yönelik ihale dosyasından edinilen bilgiye göre, belediye konuklar için özel hediyeler de hazırladı. Festivale katılan sanatçılara yöresel kumaştan kravat, şal ve fular diktirildi. Konuklara birinci sınıf restoranlarda yöresel kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yedirilecek.

Şahinbey Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Hasan Şencan, belediyenin harcamalarına tepki gösterdi. Şencan, kentin arka mahallelerindeki öğrencilerin yol ve ulaşım olmadığı için okullarına kilometrelerce yürüyerek ulaşabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gaziantep’te yaşamak artık, ‘Survivor gibi’ oldu. Yurttaşlar akşam eve sağ salim ulaşınca şükür ediyor. Çocuklarımızın zorlu yollardan geçip okula gitmeleri gerçekten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışmıyor. Fatma Hanım’ın bir an önce hayal dünyasından çıkıp, gerçek hayat ile yüzleşmesi gerekiyor. Zengin çocuklarının yolu altın varaklı, yoksul çocukların yolu dağ yolu olmuş. Bu düzen bir gün bitecek, bekliyoruz.”