Fatma Şahin ile Erdoğan arasında ilginç diyalog

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan ziyareti sırasında aralarında geçen 'aslan ve fil' anısı sosyal medyada dikkat çekti. Şahin, ''Sudan’da dört aslan hediye etmişler. Gece 2 civarı aradı, ''Size göndersek bakabilir misiniz?’ dedi. ‘Tabii ama bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var’ dedim. Dedi ki ‘Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım?'' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen anısı sosyal medyada dikkat çekti.

Şahin, dün Anadolu Yazarlar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programına katıldı.

Erdoğan’a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin konuşan Şahin, "Sudan’da dört aslan hediye etmişler. Gece 2 civarı aradı, 'Size göndersek bakabilir misiniz?’ dedi. ‘Tabii ama bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var’ dedim. Dedi ki ‘Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım?" dedi.

Şahin, konuşmasında şunlara yer verdi:

"1 milyon metrekare alan içerisinde bir hayvanat bahçemiz var. Daha önce Cumhurbaşkanımız geldiğinde torunları da gezmişti. Biliyorlardı. Sudan’a gittiğinde Cumhurbaşkanımıza dört aslan hediye ettiler. İsimlerini de kendi verdi. İki dişi, iki erkek. O sırada Mustafa Bey de Özel Kalemi’ydi. Gece iki civarı aradı, ‘Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor’ dedi.

Bir gün önce de oranın başındaki veteriner kardeşimiz bana ‘Zürafamız var, ‘Şakir’. Çok yaşlandı buna bir gelin bulmamız lazım’ demişti. Kayseri’den getirdik. Adını da ‘Selvi’ koyduk. ‘Selvi Boylu Al Yazmalı’ diye düğün yaptık. Evlendirdik. Bir gün önce de ‘Başkanım bu fil çok yaşlandı. Bizim dişi fil bulmamız lazım’ demişti. ‘Nerede varsa araştır, gidip bulalım’ dedim. Kafamızda bir dişi fil var. Dişi fil bulmamız lazım."