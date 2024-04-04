İstanbul'da son durum: Nerelerde mazbata alındı, nerelerde süreç devam ediyor?

CHP'nin çok sayıda ilçe ve ilde galip gelerek büyük bir başarı elde ettiği ve Türkiye genelinde de 1. parti geldiği 31 Mart yerel seçimlerinde süreç devam ediyor. İstanbul'da da bazı belediyelerde seçilmiş CHP'li belediye başkanları mazbatalarını alırken, bazı ilçelerde itiraz süreci devam ediyor. Hangi belediyeler mazbatasını aldı? Hangi belediyelerde süreç devam ediyor? Detaylar haberde...

Türkiye 31 Mart günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ülke genelinde aldığı oy oranıyla AKP'yi geride bırarak birinci parti konunumuna yükseldiği yerel seçimlere ilişkin itiraz süreçleri ve mazbatı teslimleri de devam ediyor.

Tarihi başarı elde edilen seçim sonuçlarına göre İstanbul'da da çok sayıda ilçe AKP'den CHP'ye geçti. Üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alıp yeni dönemde görevine başlarken ilçelerden Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer ve Silivri belediye başkanları da mazbatalarını aldı.

Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile ve Çekmeköy bugün, Eyüpsultan ve Beşiktaş belediye başkanları da yarın mazbatalarını alacak. Gaziosmanpaşa, Beykoz, Beyoğlu ve Tuzla ilçelerinde ise süreç devam ediyor.

31 Mart seçimlerinde halkın oyuyla seçilen ilçe belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre mazbatalarla ilgili son durum şöyle:

MAZBATASINI ALANLAR

Adalar: Ali Akpolat

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Esenyurt: Ahmet Özer

Kartal: Gökhan Yüksel

Maltepe: Esin Köymen

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

BUGÜN ALACAKLAR

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Şişli: Resul Şahan

Beylikdüzü: Mehmet Çalık

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Şile: Özgür Kabadayı

Çekmeköy:Orhan Çerkez

MAZBATALARINI YARIN ALMALARI BEKLENENLER

Eyüpsultan: Mithat Özmen

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Süreci devam eden ilçeler ise Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Tuzla.

CHP'nin itiraz ettiği ilçeler:

Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Pendik ve Bahçelievler.