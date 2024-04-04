İstanbul'da son durum: Nerelerde mazbata alındı, nerelerde süreç devam ediyor?
CHP'nin çok sayıda ilçe ve ilde galip gelerek büyük bir başarı elde ettiği ve Türkiye genelinde de 1. parti geldiği 31 Mart yerel seçimlerinde süreç devam ediyor. İstanbul'da da bazı belediyelerde seçilmiş CHP'li belediye başkanları mazbatalarını alırken, bazı ilçelerde itiraz süreci devam ediyor. Hangi belediyeler mazbatasını aldı? Hangi belediyelerde süreç devam ediyor? Detaylar haberde...
Türkiye 31 Mart günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ülke genelinde aldığı oy oranıyla AKP'yi geride bırarak birinci parti konunumuna yükseldiği yerel seçimlere ilişkin itiraz süreçleri ve mazbatı teslimleri de devam ediyor.
Tarihi başarı elde edilen seçim sonuçlarına göre İstanbul'da da çok sayıda ilçe AKP'den CHP'ye geçti. Üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alıp yeni dönemde görevine başlarken ilçelerden Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer ve Silivri belediye başkanları da mazbatalarını aldı.
Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile ve Çekmeköy bugün, Eyüpsultan ve Beşiktaş belediye başkanları da yarın mazbatalarını alacak. Gaziosmanpaşa, Beykoz, Beyoğlu ve Tuzla ilçelerinde ise süreç devam ediyor.
31 Mart seçimlerinde halkın oyuyla seçilen ilçe belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre mazbatalarla ilgili son durum şöyle:
MAZBATASINI ALANLAR
Adalar: Ali Akpolat
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ahmet Özer
Kartal: Gökhan Yüksel
Maltepe: Esin Köymen
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
BUGÜN ALACAKLAR
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Şişli: Resul Şahan
Beylikdüzü: Mehmet Çalık
Kadıköy: Mesut Kösedağı
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Şile: Özgür Kabadayı
Çekmeköy:Orhan Çerkez
MAZBATALARINI YARIN ALMALARI BEKLENENLER
Eyüpsultan: Mithat Özmen
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Süreci devam eden ilçeler ise Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Tuzla.
CHP'nin itiraz ettiği ilçeler:
Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Pendik ve Bahçelievler.