İstanbul'da temmuz ayında fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odası'nın temmuz ayında perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerine ilişkin açıkladığı verilere göre, yüzde 62,20 oranında fiyatı artan sivri biber en çok pahalanan ürün oldu. Erik ise fiyatı yüzde 17,68 azalarak en çok ucuzlayan ürün oldu. Ayrıca, 242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İTO’nun verilerine göre, temmuz ayında fiyatı yüzde 62,20 artan sivri biber en çok pahalanan ürün olurken erik ise fiyatı yüzde 17,68 azalarak en çok ucuzlayan ürün odu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.

Verilere göre, temmuz ayında sivri biber fiyatı yüzde 62,20 arttı. Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

EV EŞYASI HARCAMALARI İKİNCİ SIRADA

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları şöyle:

Ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti oldu.

149 ÜRÜNÜN FİYATINDA ARTIŞ YAŞANDI

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

TEMMUZ'DA ERİK FİYATI UCUZLADI

2023 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13,02 ile kiraz, yüzde 4,51 ile salatalık, yüzde 0,91 ile karpuz ve yüzde 0,25 ile kavun oldu.