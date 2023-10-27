Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İstanbul'da, toplu taşıma hafta sonu ücretsiz olacak

İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.

Güncel
  • 27.10.2023 09:55
  • Giriş: 27.10.2023 09:55
  • Güncelleme: 27.10.2023 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da, toplu taşıma hafta sonu ücretsiz olacak
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

İmamoğu, ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini de anımsattı. 

İstanbulda toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi
BirGün'e Abone Ol

 

 

 