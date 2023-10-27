İstanbul'da, toplu taşıma hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 27, 2023
Nice 100 yıllara, hep birlikte 🇹🇷
Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin; https://t.co/E2I4A4u7ON
İmamoğu, ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini de anımsattı.