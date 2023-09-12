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İstanbul'da trafik ışıklarında silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi, trafik ışıklarında bekleyen otomobile ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı. Kaçan saldırganlar aranıyor.

Güncel
  • 12.09.2023 07:01
  • Giriş: 12.09.2023 07:01
  • Güncelleme: 12.09.2023 07:12
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İstanbul'da trafik ışıklarında silahlı saldırı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde 2 kişi motosikletle trafik ışıklarında yaklaştıkları otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken, yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; Olay, Atatürk Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle 2. Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yanaştı. Motosikletten inen 2 şüpheli, otomobilin kapısını zorla açarak otomobil sürücüsüne silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. 

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin otomobili, polis ekiplerinin çalışmasından sonra çekici ile kaldırıldı. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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