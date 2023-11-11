İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72: Sağanak yağmur yolları kilitledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.

TRAFİK DURUMU: YÜZDE 72

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.45 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor.

Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.