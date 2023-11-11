İstanbul Valiliği 'turuncu alarm' verdi: 3 saatlik periyoda dikkat

İstanbul Valiliği, saat 17.30'a kadar sürecek gök gürültülü sağanak yağış için turuncu alarm verdi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı veriler ışığında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 17.30'a kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış için hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğunu belirten turuncu renkli alarm verdi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



🟧Önümüzdeki 3 saatlik periyotta #İstanbul il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



📎https://t.co/lU6fTVW5tu pic.twitter.com/q3qP1qCWaY — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 11, 2023

Marmara'da etkili olan lodos, Bursa ve Çanakkale'de birçok deniz seferinin iptal edilmesine neden olurken, İstanbul için AKOM, öğle saatlerine dikkat çekmişti.

LODOSUN ARDINDAN SAĞANAK UYARISI

AKOM tarafından İstanbul için yapılan fırtına ve sağanak uyarısında, "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AVRUPA YAKASINDA BAŞLADI

Bu açıklamadan saatler sonra İstanbul'un Avrupa yakasında saat 13.40'tan itibaren etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. Baraj doluluk oranının bu sabah yüzde 16.18 olarak ölçüldüğü, 'turuncu' alarm verilen İstanbul'da sağanağın yarın öğleye kadar etkili olması bekleniyor.