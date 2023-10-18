İstanbul'da yabancı nüfus 10 kat arttı

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, İSKİ verilerine göre kentte yaklaşık 2,5 milyon yabancının yaşadığını belirtti. Gökce "Şehirlerimizin geleceği için yabancılara konut satışı durdurulmalı" dedi. Göç uzmanları da yoğunluğu artıranların konut alanlar olduğunu vurguladı.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İSKİ su tüketim verilerine göre kentte yabancı uyruklu abone sayısının 8 yılda 10 kat arttığını bildirdi. Yabancı uyruklu abone sayısının bu yıl 255 bin 985’e çıktığını bildiren Gökce, yabancı abonelerde hane halkı büyüklüğünün 8-10 düzeyini dahi aşabildiğine işaret etti.

2,5 MİLYON YABANCI NÜFUS

Gökce’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İSKİ su tüketim verilerine göre, İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor. Gökce, “İstanbul'daki yabancı sayısı tek başına bir şehir olsaydı Avrupa'nın en büyük 9'uncu şehri olacaktı. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken, Viyana nüfusu 1,9 milyon, Barcelona sadece 1,6 milyon” dedi.

2019 yılında 145 bin yabancı uyruklu abone varken bu sayının bu yıl 255 bin 985’e çıktığına dikkat çeken Gökce, “Ortalama hane büyüklüğü 3,3 düzeyindeyken, yabancı abonelerde birçok hane birlikte yaşadığı için hane halkı büyüklüğü 8-10 düzeyini dahi aşabiliyor. Geçici sığınmacı, konut satışı ile vatandaşlık almış şahıslar, geçici çalışma veya ikamet izni olanlar ile kaçak göçmenler dahil toplam yabancı nüfus vatandaş nüfusumuzun yüzde 16’sına ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.|

Yabancı uyruklu kişilerin yaşadıkları konutların deprem ve afet riskinin de belirsiz olduğuna dikkat çeken Gökce, “50 ile 500 bin arasında binaların deprem ve afet riski de belirsiz. Özellikle kaçak göçmenler kayıtsız bir şekilde barındıkları için bulundukları yapıları tespit ve kontrol etmek, daha sonra da yenilemek olanak dahilinde değil” dedi.

Gökce sosyal medya hesabında son olarak şunları söyledi: “Dünyada herhangi bir şehrin 8 yıl gibi bir zaman zarfında 2,5 milyon nüfus artışının gerektirdiği sosyal donatı, eğitim kurumları, park, rekreasyon alanı üretmesi, toplu taşıma ağını bu büyük nüfus artışına uygun geliştirmesi mümkün değil. Artan yabancı nüfus, düzensiz ve kontrolsüz göç zaten ekolojik limitlere dayanmış İstanbul'un limitlerini daha da aşındırıyor. Hem yaşadığımız konut krizi nedeniyle hem de şehirlerimizin geleceği için yabancılara konut satışı uygulaması durdurulmalı, kaçak ve düzensiz göçle de etkin mücadele edilmesi gerekiyor.”

YÜKÜ ARTIRAN KONUT ALANLAR

Gökce’nin paylaştığı verileri BirGün’e değerlendiren Göç Uzmanı Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, su saatlerine kayıtlı yabancı uyruklu kişilerin birçoğunun İstanbul’da konut almış olan varlıklı yabancılar olduğuna dikkat çekti. Kurtuluş, “Göçmenlerin evlerindeki su saatleri çoğunlukla ev sahiplerinin üzerine kayıtlı. O sayısal veriyle görülen yabancı nüfus daha çok konut sahibi olanlarla ilgili. Ayrıca İstanbul zaten kendi yerli nüfusu olarak kendi limitlerini aşmış bir şehir” dedi. Kurtuluş, “İstanbul’daki emek pazarının büyük olması ve işgücü ihtiyacı nedeniyle bu insanların istihdam edilmesi üzerine bu insanlar buraya geliyor. İstanbul’un sanayi, turizm sektörü büyüdükçe emek göçü alacak ve en ucuzu göçmenlerden olduğu için göçmen göçü alacak” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş şunları söyledi: “İstanbul’da emlak şirketleri gelir elde etsin diye sürekli alınan satılan bir emlak var. Alt orta sınıfların erişemeyeceği bir konut üretimi var ve bunların satılması için İstanbul turizm için cazip bir şehir olması lazım. İstanbul’a yapılan yatırımlar burayı daha turist hale getirmek için ki bu yükü artırıyor. Tekstil atölyesinde fabrikada çalışan göçmen İstanbul’un yükünü artırmıyor, yapısal sorununu onlar oluşturmuyor. Bu nedenle daha kapsamlı çözümler gerekiyor.”

BİRÇOK AVRUPA ŞEHRİNDEN FAZLA NÜFUS

İstanbul’daki yabancı nüfus: 2,5 milyon

Paris şehir merkezi nüfusu: 2,1 milyon

Viyana nüfusu: 1,9 milyon

Barcelona nüfusu: 1,6 milyon