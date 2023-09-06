İstanbul’da yaşam maliyeti: 4 asgari ücret

Enflasyon ve hayat pahalılığı yaşam şartlarını zorlaştırıyor. İPA, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı. Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı. Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayında 38 bin 828 liraydı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı.

ZEYTİNYAĞININ FİYATI YÜZDE 144,37 ARTTI

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Zeytinyağının ardından en çok fiyat artışı temizlik ürünlerinde yaşandı. Temizlik ürünlerine gelen zam yıllık bazda yüzde 108,01 oldu. Zeytinyağını yüzde 98,92 ile antep fıstığı, yüzde 81,79 ile nohut, yüzde 73,29 ile süt, yüzde 51,99 ile televizyon, yüzde 51,76 ile makarna ve yüzde 42,17 margarin takip etti.