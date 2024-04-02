İstanbul'da yangın faciası: En az 29 kişi öldü, 6 kişi gözaltında

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat nedeniyle yangın çıktı. Olayda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği bilgisini verdi. Yangına ilişkin, işletme müdürü ve işyerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul'da Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "İstanbul Şişli’de meydana gelen yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme müdürü ve işyerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

İşyeri ortağı Mehmet Menduh C, mesul müdür İsmet Ş, işyeri ortağı Şahzade Ş, işletme müdürü A.A.P, muhasebeci S.A ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E.

Fotoğraf: BirGün

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, saat 15.00'da yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor" diye konuştu.

Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi. Gül, ayrıca, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: AA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamada, yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Yangının meydana geldiği eğlence mekanı / BirGün

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Soğutma işlemleri devam ediyor” dedi.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor. 106 personelimiz ve 37 araç müdahale ediyor. Edindiğimiz bilgiyle, ne yazık ki binanın altında bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi var. Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış."

Fotoğraf: AA

İŞÇİLER VE YAKINLARI BİRGÜN'E KONUŞTU

Yangından son anda kurtulan bir işçi BirGün'e konuştu. Malzeme almak için dışarı çıkan ve şans eseri yangından kurtulan işçi, olayın kimyasaldan kaynaklı yaşanmadığını ve içerde kimyasal maddenin olmadığını söyledi.

İşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride kimyasal bir madde yoktu. Ses yalıtımı olan bir alanda çalışıyorduk. Ses yalıtım cihazları da tutuşmuş olabilir. İçerde bir tadilat vardı. Mekanı yeniliyorlardı. İçerde çalışan ustalar vardı, 15-16 kişiden fazla kişi vardı. İçerde ustalarımız, personeller vardı. Biz şansa atılması gereken malzemeleri çıkarırken mekandan ayrılmış olduk, geri girecektik. Yangından şansa kurtulduk. 2 haftadır tadilat devam ediyordu, biz en alt kattaydık. Üst katlarda muhasebe ekibi vardı. Onlar sadece dumandan etkilendi ve yaralanmadı."

Fotoğraf: AA

"KLİMA GAZI PATLADI"

Yangın esnasında binada olan bir işçinin yakını ise BirGün'e yaptığı açıklamada, "3 arkadaşımı yangında kaybettim. 1 tanesi yerde sürünerek çıkmış, durumu iyi. Yangının çıkış nedeni açıklanmadı. Bir klima gazının patlama yaptığını öğrendik" dedi.