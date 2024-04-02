İstanbul’daki yangın faciası: Mekan sahibinin yaptığı paylaşım ortaya çıktı
İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı bir binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünün işletme sahibinin yangından saatler önce "Yeniliyoruz" notu ile paylaşımı ortaya çıktı.
birgun.net
İstanbul'da yangın faciasının yaşandığı İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade isimli gece kulübünün işletme sahibinin yangından saatler önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı.
İlk belirlemeler neticesinde 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangından saatler önce paylaşım yapan işletme sahibi Şahzade Sami Şekergümüş “Yenileniyoruz” notu ile bir video paylaştı.
Yetkiller yangının gece kulübünde yürütülen tadilat çalışmalarının olduğunu açıklamıştı.