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İstanbul’daki yangın faciası: Mekan sahibinin yaptığı paylaşım ortaya çıktı

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı bir binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünün işletme sahibinin yangından saatler önce "Yeniliyoruz" notu ile paylaşımı ortaya çıktı.

Güncel
  • 02.04.2024 17:13
  • Giriş: 02.04.2024 17:13
  • Güncelleme: 02.04.2024 17:36
İstanbul’daki yangın faciası: Mekan sahibinin yaptığı paylaşım ortaya çıktı
Fotoğraf: AA

birgun.net

İstanbul'da yangın faciasının yaşandığı İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade isimli gece kulübünün işletme sahibinin yangından saatler önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İlk belirlemeler neticesinde 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangından saatler önce paylaşım yapan işletme sahibi Şahzade Sami Şekergümüş “Yenileniyoruz” notu ile bir video paylaştı.

Yetkiller yangının gece kulübünde yürütülen tadilat çalışmalarının olduğunu açıklamıştı. 

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