İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provasının yapılacağı 24 Ekim Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. İstanbul’da Cumhuriyet bayramının 100. yıl resmi kutlama provaları için yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Pazar gerçekleşecek resmi törenin hazırlığı ve provalar için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yayınlanan duyuruya göre, 24 Ekim Salı sabah 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi olarak da bilinen Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Provalar için Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan, başta D-100 karayolu olmak üzere, tüm bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. Adnan Menderes Bulvarı, 24 Ekim Salı provaların bitimine kadar kapalı kalacak.

Aracıyla bölgeye gitmesi gerekenler ise Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi ve Sahil Yolu Kennedy Caddesi'ne yönlendirilecek.