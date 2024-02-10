İstanbul'da yaşamanın maliyeti 3 asgari ücreti aştı

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 1 yılda yüzde 80 artarken 3 asgari ücreti aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücret ise 51 bin 6 TL ediyor.

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 ortalama yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya göre 3 bin 899 lira yükseldi.