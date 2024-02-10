Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 3 asgari ücreti aştı

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 1 yılda yüzde 80 artarken 3 asgari ücreti aştı.

Güncel
  • 10.02.2024 15:20
  • Giriş: 10.02.2024 15:20
  • Güncelleme: 10.02.2024 15:35
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 3 asgari ücreti aştı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücret ise 51 bin 6 TL ediyor.

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 ortalama yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya göre 3 bin 899 lira yükseldi.

İstanbulda yaşamanın aylık maliyeti 49 bin 159 TL oldu!
BirGün'e Abone Ol