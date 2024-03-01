İstanbul Havalimanı metrosunda faciadan dönüldü, bakanlık sessiz!

Her gün on binlerce kişinin kullandığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tüneli ve rayları sondaj marifetiyle delindi. Facianın eşiğinden dönülürken, TCDD olayın "3. şahıslar" tarafından yapıldığını belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun "Kim bu 3. şahıslar?" sorusu ise yanıtsız kaldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sessiz kalmasına tepki gösteren Karasu, "Bakanlık, İstanbul’da inşa ettiği metronun sembolünü U olarak açıklamıştı. Son olaylardan sonra bu Umursamazlığın ve Utanmazlığın U’su oldu" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ocak ayının sonunda, her gün on binlerce kişinin kullandığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tüneli ve rayları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) açıklamasına göre "3. şahıslar" tarafından” delindi.

Olayın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yönelttiği, "Kim bu 3. şahıslar?" sorusu ise yanıtsız kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattında geçtiğimiz ocak ayının son günlerinde facianın eşiğinden dönüldü.

Metro hattında Kemerburgaz-Göktürk arasında yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel büyük zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 km hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu bu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, hattan trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika yüzeyde çalışan sondaj matkabı tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da delerek tahrip etti.

TCDD, "SİSTEM ZARAERI YOK" DEDİ

Ölümcül bir faciadan kıl payı dönülen olayın ardından TCDD’den yapılan açıklamada olay hafifletilmeye çalışıldı. Açıklamada, "Yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir" açıklaması yapıldı.

"KİM BU 3.ŞAHISLAR?"

On binlerce yurttaşın kullandığı hat üzerinde meydana gelen olayı CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir önerge veren Karasu, şu soruları yöneltti:

• Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır?

• Bir facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı?

•Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır?

•Eyüp Belediyesi ile bu çalışmanın bir ilgisi var mıdır?

Ancak Karasu’nun önergesi yanıtsız kaldı.

"UTANMAZLIĞIN U’SU OLDU"

Bakan'ın, önergeyi yanıtlamak için 15 gün yasal süre olduğunu, ancak bu sürenin zaman zaman uzadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, yurttaşların can güvenliğini ilgilendiren bir konuda bakanlığın sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Duruma tepki gösteren Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Sondajın çelik boruları üç dakika önce düşse, tren yırtarak geçecekti. Allah korusun, dünyanın en önemli facialarından biri meydana gelebilirdi. Ama bu konuda TCDD’den ‘3. Şahıslar yaptı’ diye gayri ciddi, vahim olayı örten bir açıklamayla geçiştirilmeye çalışıldı. Konuyu TBMM gündemine taşıdım. Bu sondajı kim yaptı, belediyelerden izin alındı mı, yoksa bu olay Eyüp Belediyesinin bir işi miydi? Bu ve benzeri olaylarla ilgili hangi önlemleri aldınız? diye tek tek sordum. Ama bakandan yanıt gelmedi. Artık, ne yazık ki her yerde iş bilmez insanlar var. Bakan bey de bakanlıktaki işini gücünü bıraktı, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının basın danışmanı gibi çalışıyor. İstanbul ile yatıp İstanbul ile kalkıyor. Her gün on binlerce vatandaşın kullandığı bu hatta, facianın eşiğinden dönülüyor. Bakan bey vatandaşların can güvenliği konusunu bile umursamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir süre önce İstanbul’da inşa ettikleri metronun sembolünü U olarak açıklamıştı. Bu U, umursamazlığın U’su utanmazlığın U’su oldu."