İstanbul Havalimanı'nda 10 bin 300 tilki kuyruğu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Moskova'dan gelen iki yolcuya ait 4 valizde 10 bin 300 tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olduğu belirlenen 10 bin 300 tilki kuyruğu ele geçirildi.

Moskova'dan gelen iki yolcuya ait 4 valizde bulunan tilki kuyruklarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında müşterek yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmasında Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu 2 yolcu takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, uçağın iniş yapmasının akabinde şüpheli şahıslara yönelik yürütülen fiziki takipte, yolcu salonuna 4 valizle gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şahıslara müdahale edildi.

Kaçakçılık yapılma olasılığına karşı eşya kontrolü yapan ekipler, x-ray taramasından geçirilen şahıslara ait valizlerde şüpheli yoğunluk gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü.

Yapılan çalışmada tilkiye ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olan 10 bin 300 hayvan kuyruğu ele geçirildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen tilki kuyrukları İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde sergilendi.