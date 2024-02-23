İstanbul için kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete'de

İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Bir iş yeri için ise 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.