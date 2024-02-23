Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üst düzey atamalar gerçekleştirildi. MASAK'tan TCDD'ye ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok atama gerçekleştirildi.

Güncel 23.02.2024 00:45 Giriş: 23.02.2024 00:45

Güncelleme: 23.02.2024 00:53 Kaynak: Haber Merkezi

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