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Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üst düzey atamalar gerçekleştirildi. MASAK'tan TCDD'ye ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok atama gerçekleştirildi.

Güncel
  • 23.02.2024 00:45
  • Giriş: 23.02.2024 00:45
  • Güncelleme: 23.02.2024 00:53
Kaynak: Haber Merkezi
Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist-yapımcı Birol Güven atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yapılan atamalar şöyle:

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Baskanlığına Ahmet Türkoğlu

MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, 

TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt 

Birol Güven, Sinema Genel Müdürü olarak atandı
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