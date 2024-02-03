İstanbul için zaman daralıyor

Uzmanlar, olası İstanbul depremi için uyarılarını her geçen gün yinelerken yapı stokunun yüzde 70’i potansiyel riskli olan İstanbul'da, finansman sıkıntıları ve artan inşaat maliyetleri gibi birçok sebeple kentsel dönüşüm için yeterli çalışmalar yapılamıyor.

Yapı stokunun yüzde 70’i potansiyel riskli olan İstanbul’da kentsel dönüşümün vakit kaybetmeden tamamlanması gerekiyor.

Ancak yurttaşların beklentileri, finansman sıkıntıları, artan inşaat maliyetleri, yetersiz insan kaynağı, mevcut hukuki sıkıntılar ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki uyum eksikliği, hayati öneme sahip bu dönüşümün gecikmesine neden oluyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Üsküdar’da 55 yıllık bir apartman dairesinde oturan işçi emeklisi Savaş Demir’in binasının sağlamlığı konusunda son yıllarda endişeleri giderek artıyor.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremin ardından da endişeleri korkuya dönüşen Demir, "Binamızın oturduğu zemin sağlam, müteahhit de zamanında iyi yapmış. Ama çok eskidi, artık yenilenmesi gerekiyor" diyor.

Ancak bu iş Savaş beyin söylediği kadar kolay değil.

MALİYETLER ARTTI

Apartman sakinleri kentsel dönüşümün hız kazandığı, çevre apartmanların yenilendiği bir dönemde, belediyeye başvurup neler yapabileceklerini araştırdılar ve ilk şoku orada yaşadılar. Zira 12,5 metre olan apartman yüksekliği yeni imar düzenlemesinde 9,5 metre olarak belirlenmişti. Bina sakinleri durumu tartışırken önce pandemi başladı, ardından da hızla yükselen enflasyon nedeniyle inşaat maliyetleri katlanarak arttı.

Artan maliyetlere dikkat çeken Demir, "Birkaç yıl önce daire başına 350 – 400 bin TL’ye binamızı yenileyebiliyorduk. Şimdi 1,5 milyon TL oldu. Binada bu rakamı ödeyebilecek kimse yok. Kat hakkımız da yok. Artık bu işi yapmamız çok zor" diyor.