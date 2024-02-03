Vaat olarak sunulan konutlar ortada yok: Erdoğan’dan deprem bölgesinde seçim şovu

Yerel seçimler öncesinde deprem bölgesine gitme kararı alan Erdoğan, anahtar teslim törenine ve partisinin aday tanıtım toplantılarına katılacak. Erdoğan’ın bu ziyareti yerel seçim hesapları olarak değerlendirilirken konutlar seçimlerden sonra teslim edilecek.

Öncü DURMUŞ

6 Şubat Maraş merkezli depremlerin 1’inci yıldönümü yaklaşırken Saray rejiminin depremin hemen ardından verdiği vaatler havada kaldı. Bölgedeki sorunlar ilk günkü gibi duruyor. Barınma krizinden, elektrik ve su sorununa, eğitimden sağlıktaki yaşanan sorunlara kadar depremzedeler kendi başlarına bırakıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber ise AKP iktidarı bir kez daha bölgeyi gözüne kestirdi. 6 Şubat’ın ardından bir süre sessizliğini koruyan ve depremlerin 3-4 gün sonrasında ancak bölgeye giden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin yaklaşması ile beraber bölge ziyaretlerine başlayacak. Erdoğan’ın ilk durağı Hatay olacak.

Depremin birinci yıldönümü kapsamında gerçekleştirileceği belirtilen ziyaretlerde Erdoğan’ın deprem konutlarının anahtar teslim törenlerini gerçekleştireceği ve depremden etkilenen illerde aday tanıtım lansmanlarının yapılacağı da belirtildi.

HATAY İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR

Erdoğan’ın ilk durağı Hatay depremden en çok etkilenen illerden biri. Hatay’da 91 bin bina hakkında çökük ya da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı bulunurken, bu sayı en çok etkilenen ilçelerden Antakya’da 31 bin Defne’de ise 10 bin civarında. Yıkım kararı bulunan bu binaların, aradan geçen onca zamanın ardından tamamlanmamasının rağmen Erdoğan’ın Hatay’a yeni konutların kurası için gitmesi dikkat çekti.

DEPREMZEDELER SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIYOR

Aradan geçen bir yıllık süreçte kendi kaderlerine terk edilen depremzedeler ise yalnızca seçimden seçime hatırlanıyor. Mayıs seçimleri öncesinde Erdoğan’ın “1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı yerleştireceğiz” vaatleri tutmadı. Bölgede çok sınırlı sayıda binanın yapımı sürerken yerleştirilen vatandaşlar da oldukça az.

Öte yandan edinilen bilgilere göre düzenlenecek anahtar teslim törenleri, Erdoğan’ın programı doğrultusunda planlanırken törenin açılışının Erdoğan’ın gerçekleştirmesi için büyük önem atfedildi.

Deprem bölgesine ziyaretler sırasında aday tanıtım toplantılarının yapacağı da iddia edilen Erdoğan’ın bu ziyaretleri yerel seçimler öncesinde gerçekleştirmesi seçim propagandası olarak yorumlandı.

TESLİM EDİLECEK KONUTLAR SEÇİM SONRASINA KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konut çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi olarak bizim kayıtlarımıza düşen vatandaşlarımıza, 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri o güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz” diyen Özhaseki, Erdoğan’ın bir yılda tamamlanacağı belirtilen konut sözünün gerçekleşmediğini de ortaya koydu.

Özhaseki, depremlerin ardından 680 bin civarında konutun yıkıldığını, 170 bin civarında da iş yeri, depo gibi yerlerin hasar gördüğünü aktarırken buna karşın 200 bin evin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 100 bin konutun da henüz ihale aşamasında olduğunu aktardı. Özhaseki, anahtar teslim törenlerinin kura çekimiyle başlayacağını belirtirken Erdoğan’ın katılacağını da vurguladı.

Öte yandan yapılacak konutlar için depremzedeler borçlandırılırken, Özhaseki bu konutların teslimi tarihi için seçim sonrasını gösterdi. Nisan-Mayıs tarihlerinde konutların teslim etmeye başlayacağız diyen Özhaseki, teslim edilecek konut sayısını da 15-20 bin civarında olacağını açıkladı.

KURA ERDOĞAN İÇİN ERTELENDİ

Öte yandan deprem bölgelerindeki muhtarlara AFAD yöneticileri tarafından bir bilgilendirme yazısı gönderildiği ortaya çıkmıştı. Gönderilen yazıda, 1 Şubat’ta tüm illerde eş zamanlı yapılması planlanan TOKİ kuralarının ertelendiği kaydedildi. Erteleme gerekçesi olarak ise “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılımı ile deprem yaşayan her ilde ayrı ayrı çekiliş yapılacağı bildirilmiştir. Çekiliş günü ve saati netleştiğinde bilgisinin ayrıca verileceği belirtilmiştir” ifadesi kullanılmıştı.