İstanbul kahkahalara boğulacak

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Komedi Festivali merkezine kahkahayı alan, mizahın her alanından yıldız ve usta isimleri ağırlayan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, altıncı yılında şehri neşelendirmeye hazırlanıyor. Kahkaha dolu stand-up’lar, seyircisini şaşırtan doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra, bu yıl İngiltere’den festivale dahil olan İngiliz komedyenler Türk izleyicisi ile buluşacak.

FESTİVALİN SEMBOLÜ BOĞAZ’IN MARTILARI

Doğayı, toplumu ve insanı, dilin edebi olanaklarıyla görselleştiren, desenden resme, camaltından heykele tüm iş’lerinde ortaya koyduğu benzersiz üslubuyla sayısız ödüle layık görülmüş sanatçı Mevlut Akyıldız, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali özelinde BKM ile gerçekleştirdiği proje ile festivalin sembolü İstanbul Boğazı’nın oyuncu martılarını eşsiz birer sanat eserine dönüştürdü.

Festivalin bu yılki açılışı 2 Kasım Perşembe, Maximum Uniq Hall’de, Çağdaş Türk Sanatı’nın değerli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız’ın festivale özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği ‘ALTI DA İSTANBUL, ÜSTÜ DE İSTANBUL’ isimli desen sergisi ile gerçekleştirecek.