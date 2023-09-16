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İstanbul Sancaktepe'de orman yangını

İstanbul Sancaktepe'de arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güncel
  • 16.09.2023 19:48
  • Giriş: 16.09.2023 19:48
  • Güncelleme: 16.09.2023 19:54
Kaynak: DHA
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İstanbul Sancaktepe'de orman yangını


Sancaktepe Hilal Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında arazide yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormana sıçradı. Ormanın yakınındaki evlere yaklaşan yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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