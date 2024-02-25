İstanbul seçiminin 'kilit' ilçesi: AKP'nin umudu İYİ Parti seçmeni

AKP kulislerinde, İBB seçimi için Esenyurt’un kilit ilçe olduğuna yönelik görüşler dile getiriliyor. AKP kaynakları, Esenyurt’ta yüzde 5,7 oy alan İYİ Parti seçmenin "AKP ya da kendi adaylarını desteklerse Cumhur İttifakı adayının kazanma ihtimalinin artacağı" değerlendirmesini yapıyor.

Türkiye’nin en fazla seçmenin bulunduğu ilçelerden biri olan Esenyurt ilçesi için AKP'de değerlendirme yapılıyor.

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde Esenyurt’un kilit ilçe olduğuna yönelik görüşler dile getiriliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP'de, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Esenyurt’ta yüzde 5,7 oy alan İYİ Parti seçmenin, 31 Mart’taki tavrının seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı analiz ediliyor.

AKP kaynakları “Eğer İyi Parti seçmeni bu defa DEM-CHP iş birliğine tepki gösterip, AK Parti’nin adayına yönelirse veya kendi adaylarını desteklerse, Cumhur İttifakı’nın adayının ipi göğüsleme ihtimali artıyor” değerlendirmesini yapıyor.

650 BİN SEÇMEN BULUNUYOR

Esenyurt’ta 650 bin civarında seçmen bulunuyor. Ancak, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu seçmenlerin yaklaşık 100 bini, milletvekili seçimlerinde ise 70 binden fazla seçmen sandığa gitmedi.

Bu rakamlarla Esenyurt, İstanbul’da seçime katılma oranı düşük olan ilçelerin başında geliyor.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A FARK ATMIŞTI

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde ise Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark açılmıştı. Kılıçdaroğlu, HDP ve İYİ Parti seçmeninin desteği ile Esenyurt’ta yüzde 54.04, Erdoğan ise yüzde 45.96 oy almıştı.

SON SEÇİMİ CHP KAZANMIŞTI

Esenyurt’un 2008 yılında ilçe statüsünü kazanmasından sonra üç yerel seçim yapıldı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerini AKP adayı kazandı.

Her iki seçimde AKP, İBB seçimini kazandı. 2019 seçimlerinde ise durum tersine döndü, Esenyurt’ta bu defa CHP’nin adayı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen taraf da CHP oldu.

2019’da Esenyurt’ta CHP’nin adayı yüzde 51,5, AKP'nin adayı ise yüzde 46,9 oy almıştı.