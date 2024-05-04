İstanbul-Sivas hattında aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri başladı

Sivas-İstanbul arası aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri başladı. İlk tren bugün saat 08.40'ta Söğütlüçeşme'den Sivas'a doğru yola çıktı.

İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren hattı bugün, Söğütlüçeşme istasyonundan saat 08.40'ta hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi.

Kadıköy Söğütlüçeşme istasyonunda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Yapılan törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı.

Trenin, Sivas'a 15.58'de varması planlanıyor. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek yüksek hızlı tren ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak