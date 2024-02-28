İstanbul Tabip Odası'ndan BirGün'e 2 ödül

İTO'nun düzenlediği 'Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. BirGün Editörü Sibel Bahçetepe ve BirGün TV muhabiri Asena Tunca ödüle layık görüldü.

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri sonuçlandı.

BirGün Editörü Sibel Bahçetepe, 'Hastanemetre İşliyor' başlıklı haberi ile 'Gazete-Haber Araştırma Ödülü'nün, BirGün TV muhabiri Asena Tunca ise 'Sağlık sisteminde endişe veren tablo: Son 11 yılın en yüksek hekim göçü yaşanıyor!' başlıklı programı ile 'Internet Programı Ödülü'nün sahibi oldu.

2024 yılı için verilen 'Basında Sağlık Ödülleri'nde ödüle layık görülen gazeteciler ve haberler şöyle:

JÜRİ ÜYELERİ:

• Sibel Güneş – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına

• Nuray Karagöz – Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına

• Dilek Dindar – Görsel Medya Temsilcisi

• Fatih Polat – Yazılı Medya Temsilcisi

• Dr. Ertuğrul Oruç – İstanbul Tabip Odası adına

GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sibel BAHÇETEPE

BirGün Gazetesi

“Hastanemetre İşliyor” başlıklı haberi

Gerekçe:

Ücretsiz olması gereken hizmetler de dâhil her hizmetin fahiş ücretlerle hastaya yansıdığı özel hastanelerdeki sağlığa erişim tıkanıklığını güzel ve çarpıcı bir dille özetleyen haberi sebebiyle;

GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Baran Can SAYIN

Oksijen Gazetesi

“Pediatri ve Cerrahide Doktor Açığı Alarm Veriyor” başlıklı haberi

Gerekçe:

Üzerine iyi çalışılmış, veriler iyi işlenmiş. Gelecekte çok ciddi alarm verecek pediatri ve cerrahideki hekim açığını işaret etmesi sebebiyle;

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ

Bahadır ÖZGÜR

Gazete Duvar

“Cumhuriyet’in Sanatoryumu Nasıl Swiss Otel Oldu?” başlıklı yazısı

Gerekçe:

Kapatılan ve mülkünün Diyanet’e devredilmesi tartışmaları süren Heybeliada Sanatoryumuna da atıf yaparak Uludağ’daki benzer bir tesisin ne hale geldiğini anlatan ve sistemin çarpıklığını çarpıcı bir dille deşifre eden yazısı sebebiyle;

TV HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Şule Öztürk İNCE ve Kameraman Ferhan GÜLER

NOW TV

“Aile Hekimine %17,5’luk Ödenek Artışı” başlıklı haberi

Gerekçe:

Sistemin gidişatına dayanamayarak teker teker kapanan Aile Sağlığı Merkezleri’nde yaşanan sorunları; sağlığa erişim hakkı açısından, hasta hikâyelerini de ele alarak değerlendirdiği; haberin bütün unsurlarını görmeye çalıştığı, röportaj ve incelemeleriyle hekimlerin göç etme sebeplerine de değindiği itinayla hazırlanmış araştırma haberi sebebiyle;

TV Haber Ödülü

Kardelen KOCATÜRK ve Kameraman İsmail BAYRAKTAR

Sözcü TV

“Hastalar Tedavi Olmak İçin Krediye Başvuruyor” başlıklı haberi

Gerekçe:

İktidarın işaret ettiği hemen bütün zincir hastanelerde yaygınlaşmış borsalaşmayı ve sağlıktaki özelleştirme politikalarını deşifre eden; konunun yakıcılığı ve işleniş biçimi açısından oldukça önemli olan haberi sebebiyle;

TV PROGRAM ÖDÜLÜ

Pelin CENGİZ

Artı TV

Ekolojik Odak Programı

Gerekçe:

Geçtiğimiz yıl en önemli kentsel konularımızdan biri olan depremi ve sonrasını, asbest ve enkaz kaldırma faaliyetleri açısından kapsamlı şekilde ele alan programı sebebiyle;

RADYO PROGRAMI ÖDÜLÜ

Derya TOLGAY ve Nevin SUNGUR

Açık Radyo

Dünya Mirası Adalar Programı

Gerekçe:

Heybeliada Sanatoryumu başta olmak üzere, İstanbul’un tüm olağanüstü güzellikteki büyük ve zengin alanlarında yer alan hastanelerine kupon arazi bakış açısıyla iktidarın müdahalesi ve sağlık sistemine verilen zararı tüm çarpıklığıyla gözler önüne seren programı sebebiyle;

İNTERNET HABER ÖDÜLÜ

Ruşen ÇAKIR

Medyascope

“Almanya’da Artık Her Hastanede Türkçe Konuşan Doktor Bulabiliyoruz” başlıklı haberi

Gerekçe:

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Avrupa’ya göç etmesinin nedenlerini, göç eden kişilerin çarpıcı gözlemlerine dayanarak kapsamlı bir şekilde anlatan haberi sebebiyle;

İNTERNET HABER ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Cansu ŞİMŞEK

Nevşin Mengü YouTube Kanalı

“İsimsiz, Evsiz ya da Ailesiz: Depremzede Bebeklerle Bir Gün” başlıklı haberi

Gerekçe:

Depremin yıkıcı etkilerinden en çok zarar gören kesimler olarak çocukların-bebeklerin yaşadıklarını çok çarpıcı bir dille işleyen ve yüreğimize dokunan etkileyici haberi sebebiyle;

İNTERNET HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Mesude ERŞAN

DİKEN

“İki Yeni Yerleşke Bir Eski Cerrahpaşa Etmiyor” başlıklı haberi

Gerekçe:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınması sürecini; hastaların tedavi olmak için polikliniklere erişim koşullarını ve muayene süreçlerinde yaşadıkları zorlukları, kendisi de o yolları pratikte adımlayarak deneyimleyen ve seyirciye gösteren etkileyici haberi sebebiyle;

İNTERNET HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Pelin ÜNKER ve Serdar VARDAR

Deutsche Welle (DW)

“Asbest Tehlikesi” araştırma haber dizisi

Gerekçe:

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha gündemimize giren Asbest tehlikesini ve maruz kalındığında yaşanacak olası zararları kapsamlı bir şekilde inceleyen araştırma haberi sebebiyle;

İNTERNET PROGRAMI ÖDÜLÜ

Asena TUNCA

BirGün TV

“Sağlık sisteminde endişe veren tablo: Son 11 yılın en yüksek hekim göçü yaşanıyor!” başlıklı programı

Gerekçe:

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlığın idarecileri tarafından yürütülen bilinçli politikaların sonucu olarak; engellenemeyen ve bir türlü önüne geçilmeyen sağlıkta şiddetin en önemli sonuçlarından biri olan Hekim Göçü’nü inceleyen, kapsamlı programı sebebiyle;

DERGİ HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Siren İDEMEN

1+1 Express

“6 Şubat Depremi- Antakya’daki Arama Kurtarma Çalışmalarından İzlenimler

Ses Vere Vere, Bekleyerek Öldüler” başlıklı haberi

Gerekçe:

Geçtiğimiz yılın en büyük felaketi olan 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da yaşananları, birçok açıdan incelediği kapsamlı araştırma haberi sebebiyle;

Not: Jüri üyelerinden Fatih Polat, ilgili habere fotoğrafıyla katkıda bulunması sebebiyle; değerlendirmede objektifliğin korunması adına, Dergi Haber-Araştırma Ödülü kategorisinde oylamada yer almadı.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Sefer SELVİ

Evrensel Gazetesi

“Ben Kayyumum Doktor Değil” karikatürü

Gerekçe:

Sağlık sisteminin çarpıklığını ve son yıllarda hemen tüm yönetsel alanlarda gündemimize giren Kayyum gerçeğini, etkileyici ve eleştirel bir görselle ele alan karikatürü sebebiyle.

Ödül töreni, 17 Mart Pazar günü 11.45 - 13.00 saatleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek.