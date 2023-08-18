İstanbul taksi ücreti hesaplama 2023

İstanbul taksi ücreti hesaplama İstanbul'da yaşayan birçok yurttaş için büyük bir sorun. Her yıl zam gelen açılış ve kısa mesafe ücretleri, sıklıkla taksi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılı için İstanbul taksi ücreti hesaplama yolunu haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul taksi ücreti hesaplama 2023

2023 yılı için geçerli taksi açılış ücreti 19,17 TL olarak belirlendi. Taksiler de ise kilometre başına alınan ücret 2023 yılında 8.51 TL'den 13,75 liraya çıktı.