İstanbul'un ardından Ankara Valiliği de 'fırtına' uyarısı yaptı

Ankara ve İstanbul valilikleri, yarın kentlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL DA UYARDI

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.